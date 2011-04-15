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15/05/2020
18:29

Исполнение расходов бюджета на нацпроекты за четыре месяца составило 25%, СП

Раходы федерального бюджета РФ на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за январь-апрель 2020 года исполнены на 24.7%, что составляет 562.09 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.

По предварительным данным, исполнение расходов на 1 мая по четырем нацпроектам превысило 25%. Лидером, как и по итогам первых трех месяцев, остается нацпроект "Здравоохранение" - расходы по этому направлению исполнены на 44.5% к бюджетным ассигнованиям, установленным сводной бюджетной росписью. За ним следуют "Жилье и городская среда" (34.3%), "Демография" (29%) и "Культура" (25.7%).

Самые низкие показатели продемонстрированы по проектам "Цифровая экономика" (5.8%), "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (8% от установленных на год объемов), "Международная кооперация и экспорт" (8.8%), "Экология" (11.3%).

Расходы по национальному проекту "Образование"" составили 16.6%, "Производительность труда и поддержка занятости" - 23.2%, "Наука" - 23.6%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - 21%, и по Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 20.1%.





"AK&M" от 15.05.2020
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