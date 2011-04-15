Дайджест газеты "Коммерсант" от 18 мая 2020 года.



"НЕЛЬЗЯ ПОСПЕШИТЬ И ПОВЛЕЧЬ ПОВТОРНЫЙ РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ"

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДАЛА ПРОГНОЗ ПО ОТМЕНЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ





Сейчас Московская область находится на втором месте в России по выявлению коронавирусной инфекции и смертельным случаям из-за COVID-19. Тем не менее сегодня в регионе будет возобновлена работа промышленных предприятий и объектов строительства. Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова рассказала корреспонденту "Ъ" Валерии Мишиной, когда ждать отмены ограничений для жителей, а также пояснила, как в Подмосковье подсчитывают смертность от коронавируса, как на рост заболеваемости повлияли майские праздники и как разрешается ситуация с перегрузкой скорой помощи.





МЕТАЛЛУРГАМ НЕ ОБЛОМИЛОСЬ

ОТРАСЛЬ ЖАЛУЕТСЯ НА ДЕФИЦИТ СЫРЬЯ



Как выяснил "Ъ", в правительстве обсуждаются меры поддержки металлургической отрасли, которая столкнулась с целым рядом проблем, от снижения спроса до риска дефицита сырья. Участники рынка предлагают увеличить закупки российских труб для проектов СИБУРа и "Газпрома", но, по мнению экспертов, в реальности такие меры едва ли существенно повлияют на баланс рынка. Рассматриваются варианты ограничения импорта металлопродукции, а также экспорта лома: ломозаготовка в апреле снизилась в разы. Минпромторг собирается включить сегмент в перечень пострадавших от коронавируса.





АЛКОГОЛЮ УРЕЗАЮТ ЖИЛПЛОЩАДЬ

УСЛОВИЯ ТОРГОВЛИ СПИРТНЫМ МОГУТ УЖЕСТОЧИТЬ



После вступления в силу федерального запрета на торговлю алкоголем для заведений общепита в жилых домах с залом обслуживания менее 20 кв. м свои меры начали предлагать регионы. По данным "Опоры России", около половины субъектов РФ прорабатывают более жесткие требования, установив минимальную площадь залов для таких точек 50 кв. м, что ставит под угрозу работу полноценных ресторанов. Только в Подмосковье это грозит закрытием 3 тыс. точек и усугубит положение отрасли, уже пострадавшей от мер по борьбе с COVID-19.





ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС УХОДИТ НА БОЛЬНИЧНЫЙ

"РОСАТОМ" ПЕРЕНОСИТ ЗАПУСК НОВОГО БЛОКА ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА



Как выяснил "Ъ", из-за пандемии "Росатом" может задержать запуск второго энергоблока Ленинградской АЭС-2 на два месяца. Причина - экстренный отъезд из России иностранных специалистов, монтирующих французские дизель-генераторы на станции. "Росатом" считает происшедшее форс-мажором и просит освободить его от штрафа за срыв обязательств по поставке мощности. Против отмены штрафа выступают промышленные потребители электроэнергии, оценивая его объем в 360 млн руб.





ТАРИФЫ НА ПРОКАЧКУ СНИЖАЮТ ВВЕРХ

"ТРАНСНЕФТЬ" ОТВЕТИЛА НА ПРЕТЕНЗИИ "РОСНЕФТИ"



"Транснефть", тарифы которой "Роснефть" требует снизить до уровня 2008 года, подготовила контраргументы. Компания утверждает, что ее нынешние тарифы занижены, а инвестпрограмма недофинансирована. Кроме того, в "Транснефти" считают, что государству выгоднее гарантированно получать дивиденды от монополии, чем увеличивать денежный поток нефтекомпаний, который в основном будет выплачен частным акционерам в виде дивидендов. По мнению экспертов, снижение тарифа "Транснефти" по итогам дискуссии маловероятно, но возможна его более низкая индексация.





НАБЕРЕЖНАЯ ПЕРЕСОХШЕГО ТУРПОТОКА

РАССЧИТЫВАВШИЕ НА ПОКУПАТЕЛЕЙ ИЗ КНР МАГАЗИНЫ ОСВОБОЖДАЮТ ПОМЕЩЕНИЯ





Пандемия COVID-19 оставила без средств к существованию владельцев магазинов, рассчитанных на туристические группы из Китая. В результате вакансия на одной из самых важных с точки зрения такой инфраструктуры Фрунзенской набережной в Москве достигла 50%, что почти в пять раз выше среднего показателя по городу. После снятия ограничений из-за пандемии инфраструктура для китайских туристов может переехать на новое место: в числе вариантов консультанты называют Поклонную гору.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 18.05.2020