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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 19 мая в размере 72.9798 руб. против 73.2056 руб. на 16 мая.
Курс доллара США за последние 5 дней:
16.05.20 - 73.2056 руб.
15.05.20 - 73.9298 руб.
14.05.20 - 73.5819 руб.
13.05.20 - 73.4326 руб.
09.05.20 - 73.8725 руб.
"AK&M" от 18.05.2020