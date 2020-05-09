ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 19 мая в размере 72.9798 руб. против 73.2056 руб. на 16 мая.







Курс доллара США за последние 5 дней:



16.05.20 - 73.2056 руб.

15.05.20 - 73.9298 руб.

14.05.20 - 73.5819 руб.

13.05.20 - 73.4326 руб.

09.05.20 - 73.8725 руб.





"AK&M" от 18.05.2020