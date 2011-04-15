Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 19 мая

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Банк России установил на 19 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.0939
1 Азербайджанский манат 42.6583
100 Армянских драмов 14.9979
1 Белорусский рубль 29.9687
1 Болгарский лев 40.3515
1 Бразильский реал 12.4667
100 Венгерских форинтов 22.2924
1000 Вон Республики Корея 59.1648
10 Гонконгских долларов 94.1480
1 Датская крона 10.5869
1 Доллар США 72.9798
1 Евро 78.9422
100 Индийских рупий 96.1336
100 Казахстанских тенге 17.4819
1 Канадский доллар 51.8912
100 Киргизских сомов 95.2587
1 Китайский юань 10.2583
10 Молдавских леев 40.9424
1 Новый туркменский манат 20.8812
10 Норвежских крон 71.8135
1 Польский злотый 17.2954
1 Румынский лей 16.3072
1 СДР (специальные права
заимствования) 99.2080
1 Сингапурский доллар 51.1672
10 Таджикских сомони 71.1304
1 Турецкая лира 10.6207
10000 Узбекских сумов 71.9367
10 Украинских гривен 27.4623
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 88.4296
10 Чешских крон 28.5546
10 Шведских крон 74.2472
1 Швейцарский франк 75.0898
10 Южноафриканских рэндов 39.5006
100 Японских иен 68.0464
"AK&M" от 18.05.2020