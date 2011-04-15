Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 19 мая

Банк России установил на 19 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.







1 Австралийский доллар 47.0939

1 Азербайджанский манат 42.6583

100 Армянских драмов 14.9979

1 Белорусский рубль 29.9687

1 Болгарский лев 40.3515

1 Бразильский реал 12.4667

100 Венгерских форинтов 22.2924

1000 Вон Республики Корея 59.1648

10 Гонконгских долларов 94.1480

1 Датская крона 10.5869

1 Доллар США 72.9798

1 Евро 78.9422

100 Индийских рупий 96.1336

100 Казахстанских тенге 17.4819

1 Канадский доллар 51.8912

100 Киргизских сомов 95.2587

1 Китайский юань 10.2583

10 Молдавских леев 40.9424

1 Новый туркменский манат 20.8812

10 Норвежских крон 71.8135

1 Польский злотый 17.2954

1 Румынский лей 16.3072

1 СДР (специальные права

заимствования) 99.2080

1 Сингапурский доллар 51.1672

10 Таджикских сомони 71.1304

1 Турецкая лира 10.6207

10000 Узбекских сумов 71.9367

10 Украинских гривен 27.4623

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 88.4296

10 Чешских крон 28.5546

10 Шведских крон 74.2472

1 Швейцарский франк 75.0898

10 Южноафриканских рэндов 39.5006

100 Японских иен 68.0464

"AK&M" от 18.05.2020