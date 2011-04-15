ЦБ установил учётную цену золота на 19 мая - 4122.31 руб./г

ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 19 мая. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.







Золото: - 4122.31 руб./грамм

Серебро: - 40.71 руб./грамм

Платина: - 1914.62 руб./грамм

Палладий:- 4505.00 руб./грамм

"AK&M" от 18.05.2020