ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 16 мая, в размере 79.1279 руб. против 79.9033 руб. на 15 мая.







Курс евро за последние 5 дней:



15.05.20 - 79.9033 руб.

14.05.20 - 79.7775 руб.

13.05.20 - 79.4394 руб.

09.05.20 - 80.0039 руб.

08.05.20 - 80.0611 руб.





"AK&M" от 18.05.2020