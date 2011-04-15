Повтор! Банк России расширил меры поддержки кредитования субъектов МСП, а также кредитования на неотложные нужды в целях поддержки и сохранения занятости

Банк России расширил меры поддержки кредитования субъектов МСП, а также кредитования на неотложные нужды в целях поддержки и сохранения занятости. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Регулятор принял решение, что в расчёт лимита, который устанавливается в рамках механизма предоставления кредитов Банка России, направленных на поддержку кредитования субъектов МСП, может включаться: сумма задолженности по кредитам, предоставленным лизинговым компаниям на цели, связанные с предоставлением имущества в лизинг субъектам МСП; сумма задолженности по кредитам, предоставленным факторинговым компаниям на цели финансирования субъектов МСП по договорам факторинга.



Кроме того, в связи с внесением в постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 4221 изменений, распространяющих соответствующий порядок предоставления субсидий на любых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а не только на субъекты МСП, Банк России принял решение о внесении изменений в механизм предоставления кредитов ЦБ, направленных на поддержку кредитования на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.



Данные изменения предполагают, что из совокупного лимита в 500 млрд руб., помимо уже выделенных 150 млрд руб. для обеспечения кредитования субъектов МСП на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, будет выделено ещё 50 млрд руб. на аналогичные цели для заёмщиков, не имеющих статуса субъектов МСП и не являющихся системообразующими организациями.



"AK&M" от 18.05.2020