ФСК ЕЭС выплатит дивиденды за 2019 год еще на 12.102 млрд руб.

Акционеры ПАО "ФСК ЕЭС" ("Россети ФСК ЕЭС") на годовом собрании приняли решение выплатить дивиденды за 2019 год на более 12.102 млрд руб. из расчёта 0.009494338212 рублей на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.



Таким образом, с учетом промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2019 года, суммарный объем выплат за 2019 год составит 23.331 млрд руб.



На собрании был избран новый состав совета директоров, в который вошли: Павел Грачев, Павел Гребцов, Игорь Каменской, Павел Ливинский, Юрий Маневич, Андрей Муров, Леонид Неганов, Лариса Романовская, Николай Рощенко, Эрнесто Ферленги, Владимир Фургальский.



Также принято решение передать полномочия единоличного исполнительного органа (ЕИО) Общества управляющей организации ПАО "Россети" и досрочно прекратить полномочия председателя правления ФСК ЕЭС Андрея Мурова с даты вступления в силу соответствующего договора.



Аудитором утверждено ООО "Эрнст энд Янг".

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ИНН 4716016979) является оператором и владельцем российской Единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Компания эксплуатирует 143.6 тыс. км линий электропередачи, 946 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью 347.3 ГВА и является крупнейшей в мире электросетевой компанией по протяжённости линий электропередачи и трансформаторной мощности 220 кВ и выше. Во исполнение указа президента РФ от 14 июня 2013 года в качестве взноса в уставный капитал ПАО "Российские сети" передан принадлежащий РФ 80.13%-ный пакет акций ПАО "ФСК ЕЭС", что позволило завершить ключевой этап структурных преобразований системы управления магистральными и распределительными электрическими сетевыми активами.



Прибыль ФСК ЕЭС по МСФО за 2019 год упала на 6.7% до 86.6 млрд руб. с 92.8 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 1.7% до 249.6 млрд руб. с 254 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA составил 136.2 млрд руб. против 133.6 млрд руб. (+1.9%).



"AK&M" от 18.05.2020