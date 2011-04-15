РЖД назначают дополнительные поезда "Сапсан" в мае. Об этом сообщила пресс-служба компании.



Такое решение принято для соблюдения социальной дистанции при рассадке в вагонах в связи со спросом на перевозки между Москвой и Санкт-Петербургом.



Дополнительные "Сапсаны" будут курсировать 21, 22, 25, 26, 27, 28 мая.



Напомним, для пассажиров, планирующих поездку до 28 мая включительно, в высокоскоростных поездах "Сапсан" действует временная схема рассадки в вагонах. Временная схема рассадки пассажиров зависит от конфигурации вагонов: 2+2 или 3+2. В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, в трехместном - один пассажир у окна и один - у прохода (средний ряд остается свободным). Для пассажиров, путешествующих семьей, проводником вагона будет предоставлена возможность разместиться на соседних сиденьях.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Уставный капитал составляет 2.388 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.



"AK&M" от 18.05.2020