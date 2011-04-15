В Москве заработал сервис для поддержки бизнеса и граждан

В Москве заработал сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки граждан и предпринимателей. Его запустил центр поддержки экономики города Москвы, сообщила столичная мэрия.



Предприниматели могут узнать о положенных им мерах, выбрав из списка сферу своей деятельности и дополнительно уточнив, относится ли она к наиболее пострадавшим от ситуации с распространением коронавируса отраслям. Затем следует указать форму - ИП, организация или микропредприятие. И система автоматически покажет все доступные меры поддержки. Сервис даст их подробное описание, информацию о категориях получателей, сроках предоставления, а также ссылку на документ, которым они утверждены.



Помимо этого, на сайте центра поддержки экономики Москвы можно получить информацию о цифровом пропуске для поездок по городу, ознакомиться с последними новостями в сфере антикризисных мероприятий для столичного бизнеса, с федеральными и региональными документами, регламентирующими введение антикризисных мер в городе на время пандемии, и получить другую актуальную информацию. Также представители бизнеса имеют возможность заполнить на сайте анкету и внести свои предложения по наиболее востребованным мерам поддержки их отрасли.



"AK&M" от 18.05.2020