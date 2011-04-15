РФ и Турция снимают ограничения для транзита автотранспорта

Россия и Турция достигли договоренности о взаимном снятии ограничений на время, которое отводится автоперевозчикам обеих стран на транзит. Об этом сообщил Минтранс РФ по итогам телефонного разговора министра транспорта РФ Евгения Дитриха с министром транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики Адилем Караисмаилоглу.



Стороны позитивно оценили взаимные меры, направленные на снятие ограничений на период пребывания российских и турецких водителей в обеих странах во время двусторонних перевозок.





"AK&M" от 18.05.2020