Сбербанк учредил фармацевтическую компанию "Иммунотехнологии"

ПАО "Сбербанк России" учредило ООО "Иммунотехнологии". со 100%-ой долей. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.



Сбербанку принадлежит 100-процентная доля в компании. "Иммунотехнологии" зарегистрированы 15 мая. Уставный капитал составляет 50 млн руб. Генеральным директором назначен Дмитрий Ефимов. Основной вид деятельности предприятия - оптовая торговля фармацевтической продукцией. Дополнительными видами деятельности является производство фармацевтических субстанций; производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях; научные исследования и разработки в области биотехнологии.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 18.05.2020