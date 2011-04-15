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18/05/2020
10:08

Сбербанк учредил фармацевтическую компанию "Иммунотехнологии"

ПАО "Сбербанк России" учредило ООО "Иммунотехнологии". со 100%-ой долей. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Сбербанку принадлежит 100-процентная доля в компании. "Иммунотехнологии" зарегистрированы 15 мая. Уставный капитал составляет 50 млн руб. Генеральным директором назначен Дмитрий Ефимов. Основной вид деятельности предприятия - оптовая торговля фармацевтической продукцией. Дополнительными видами деятельности является производство фармацевтических субстанций; производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях; научные исследования и разработки в области биотехнологии.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.

Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 18.05.2020

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