Facebook купил сервис Giphy. Об этом говорится в сообщении FB.



Соцсеть не указывает сумму сделки. При этом ряд СМИ сообщает, что она может составлять порядка $400 млн.



Партнерство с Facebook позволит интегрировать библиотеку изображений Giphy в Instagram.



Facebook - крупнейшая социальная сеть и одноимённая компания (Facebook Inc.), владеющая ею. Была основана в 2004 году Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском университете - Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 18.05.2020