В РФ отзывают 46 автомобилей Jeep Compass

В РФ отзывают 46 транспортных средств марки Jeep Compass. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с июня 2019 года по настоящее время.



Причина отзыва транспортных средств: стеклоочистители лобового стекла могли быть изготовлены с неправильно сформированным шлицевым соединением головки поводка стеклоочистителя, что не позволяет ему плотно фиксироваться на шлицах приводного вала. Это может привести к срыву шлицов на поводке щетки, что в итоге может стать причиной его ненадлежащей работы. Перед полным выходом стеклоочистителя из строя водитель может заметить, что одна или обе щетки стеклоочистителя стали не полностью очищать свои сектора лобового стекла или перестали устанавливаться в исходное положение при выключении стеклоочистителя. В определенных ситуациях такая ненадлежащая работа стеклоочистителя может привести к ухудшению видимости через лобовое стекло.



Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.



Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На транспортных средствах требуется увеличить затяжку гайки крепления поводка щетки к его приводному валу.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Jeep - марка автомобилей, производимых итало-американской компанией Fiat Chrysler Automobiles.



Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) - итало-американский автопроизводитель. Головная компания зарегистрирована в Нидерландах, штаб-квартира расположена в Лондоне. FCA возникла в 2014 результате покупки итальянским холдингом Fiat американской компании Chrysler. Акции компании обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже и Итальянской фондовой бирже в Милане.



АО "ЭфСиЭй РУС" - генеральный импортер автомобилей Chrysler, Jeep, Dodgе, Fiat, Alfa Romeo в России. В компетенцию компании входят продажи, маркетинг, послепродажное обслуживание и развитие дилерской сети.



"AK&M" от 18.05.2020