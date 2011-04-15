На ЕПГУ создана форма для жалоб врачей об отсутствии выплат

На Едином портале госуслуг врачи и медработники, работающие с инфицированными новой коронавирусной инфекцией, могут оставить жалобы на отсутствие стимулирующих выплат. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.



Средства на обеспечение выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, были выделены бюджетам субъектов РФ в соответствии с постановлением Правительства РФ.



"AK&M" от 18.05.2020