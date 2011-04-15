ВТБ улучшает условия обмена валюты

ВТБ запускает онлайн-обмен валюты в долларах США и евро по льготному курсу - чем больше сумма, тем выгоднее курс. Об этом говорится в сообщении банка.



Услуга стала доступна для всех пользователей ВТБ-Онлайн, ранее она предлагалась только клиентам сегментов "Привилегия" и "Прайм".



Банковский курс будет снижаться при обмене суммы от 1 тыс. евро или долларов США. При этом чем больше сумма, тем меньше разница банковского курса обмена валюты с биржевым. Разница между курсом банка и биржи не фиксированная и может меняться.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль Группы ВТБ по МСФО в I квартале 2020 года составила 39.8 млрд руб.



"AK&M" от 18.05.2020