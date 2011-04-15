Кабмин снял ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности председателя Правительства Андрей Белоусов.



Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией. Как и все прибывшие из-за рубежа, спортсмены будут находиться под наблюдением врачей. Их также обяжут пройти 14-дневный карантин, подчеркивает кабинет министров.





"AK&M" от 18.05.2020