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18/05/2020
11:14

Сбербанк снижает ставки и увеличивает сумму кредита по военной ипотеке

Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих на 0.4 п.п. Об этом говорится в сообщении банка.

Оформить военную ипотеку по ставке 8.4% годовых можно с 18 мая 2020 года. Максимальная сумма ипотечного кредита увеличена до 2 млн 788 тыс. руб. с 2 млн 629 тыс. руб.

Программа "Военная ипотека" позволяет приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке, жилой дом с землей или таун-хаус.

Ранее Сбербанк уже снизил ставки по основным ипотечным программам. Снижение составило до 0.8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде.

Приобрести квартиру в новостройке можно по ставке от 5.9% годовых, на вторичном рынке - от 7.8% годовых. Сниженная ставка по программе "Господдержка 2020" составляет 6.1% годовых, а для семей с детьми - 4.7% годовых.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.

Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.

"AK&M" от 18.05.2020
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