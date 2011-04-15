Сбербанк снижает ставки и увеличивает сумму кредита по военной ипотеке

Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих на 0.4 п.п. Об этом говорится в сообщении банка.



Оформить военную ипотеку по ставке 8.4% годовых можно с 18 мая 2020 года. Максимальная сумма ипотечного кредита увеличена до 2 млн 788 тыс. руб. с 2 млн 629 тыс. руб.



Программа "Военная ипотека" позволяет приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке, жилой дом с землей или таун-хаус.



Ранее Сбербанк уже снизил ставки по основным ипотечным программам. Снижение составило до 0.8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде.



Приобрести квартиру в новостройке можно по ставке от 5.9% годовых, на вторичном рынке - от 7.8% годовых. Сниженная ставка по программе "Господдержка 2020" составляет 6.1% годовых, а для семей с детьми - 4.7% годовых.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



"AK&M" от 18.05.2020