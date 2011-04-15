У рубля пока остается пространство для маневра в рамках привычного диапазона, полагают аналитики

Пока у рубля остается пространство для маневра в рамках привычного диапазона. Несмотря на сравнительно позитивный фон в начале недели, USDRUB может окончить ее вблизи 74.5, EURRUB – около 80.5, так и не сумев устойчиво прорваться ниже 72.5 и 79.5. Об этом говорится в комментарии ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича.



Прошлая неделя отметилась весьма переменчивыми настроениями на мировых рынках. В какой-то момент стало казаться, что рост забуксовал, и активы вновь заваливаются к снижению. Однако в четверг и пятницу основным индексам удалось остаться в рамках торговых диапазонов последних дней. USDRUB не преминул этим воспользоваться, вернувшись к 73.0 – в область минимумов последних двух месяцев. EURRUB пробовала на прочность отметку 79, но пока попытки рубля пробиться через нее оказываются тщетны.



Во многом это можно объяснить устойчивостью евро, который получает поддержку на нижней границе своего торгового коридора по отношению к доллару и швейцарскому франку, подчеркивает аналитик.



"Стоит понимать, что это довольно зыбкое затишье. Данные из США продолжают указывать на экономическую катастрофу на рынке труда, в розничных продажах и производстве. Все больше признаков того, что шрамы от операции "карантин" долго будут портить лицо экономики. Китай, который на месяц-два раньше пережил то же самое, демонстрирует, что даже при попытках восстановления производства внутреннее потребление продолжает падать. Надежды на отложенный спрос на многие товары – это мечты, которые пока не сбываются", - полагает аналитик.



Если американский и европейский потребитель будет сокращать расходы, производство в Китае рискует оказаться под второй волной давления. Это же может касаться и нефти, восстановление спроса на которую будет затягиваться. В свою очередь, это возвращает нас к ситуации, когда плавное укрепление российской валюты может не только забуксовать, но и развернуться к снижению.



"AK&M" от 18.05.2020