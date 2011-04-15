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18/05/2020
11:11

Банк "Открытие" сохранит налоговые льготы в 2021 году для своих клиентов

Клиенты фабрики "Открытие Инвестиции" группы банка "Открытие" сохранят налоговые льготы после перехода на новую систему налогообложения, которая вступит в силу с 2021 года. Об этом говорится в сообщении банка.

Изменения во взимании налогов не коснутся доходов, возникающих в процессе управления паевыми инвестиционными фондами УК "Открытие". Налоговые льготы сохранятся для вложений с использованием индивидуального инвестиционного счёта и для клиентов "Открытие Брокер" при долгосрочном владении ценными бумагами.

Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".

"AK&M" от 18.05.2020
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