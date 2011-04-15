Профицит федерального бюджета в январе-апреле составил 122.88 млрд руб.

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Профицит федерального бюджета в январе-апреле 2020 года составил 122.88 млрд руб. Объём доходов достиг 7.002 трлн руб., расходов - 6.879 трлн руб., говорится в сообщении Минфина.
Федеральная налоговая служба перечислила 3.951 трлн руб., Федеральная таможенная служба - 1.5 трлн руб., другие федеральные органы - 1.551 трлн руб.
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