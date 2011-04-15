Клиенты ВТБ смогут подтвердить учётную запись на "Госуслугах" через ВТБ-Онлайн. Об этом говорится в сообщении банка.



Подтвердить учётную запись смогут потенциально до 1 млн пользователей ВТБ-Онлайн.



Для клиентов доступны две опции - подтверждение учётной записи или регистрация на "Госуслугах" при помощи специалиста банка в отделениях ВТБ, а также онлайн-сервис в мобильном приложении и интернет-банке. С подтверждённой учётной записью клиенты смогут дистанционно получать государственные услуги.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль Группы ВТБ по МСФО в I квартале 2020 года составила 39.8 млрд руб.



"AK&M" от 18.05.2020