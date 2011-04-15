Банк "Русский Стандарт" запустил продукт "Кредит наличными с льготным периодом"

Банк "Русский Стандарт" запустил новый продукт - потребительский кредит с льготным периодом погашения. Об этом говорится в сообщении банка.



Каждый из первых трёх ежемесячных платежей составит всего 1 тыс. руб. Далее - с четвёртого месяца и до конца срока кредита предусмотрены равные платежи согласно ежемесячному графику.



Новый кредитный продукт банка "Русский Стандарт" доступен для жителей всех регионов России в возрасте от 25 до 60 лет. Срок кредита - от 15 до 63 месяцев.



АО "Банк "Русский стандарт" (ИНН 7707056547) основано в 1999 году. Генеральная лицензия Банка России выдана бессрочно 19 ноября 2014 года. После того как в конце июля 2006 года IFC вышла из капитала банка, его единственным бенефициаром является Рустам Тарико.





"AK&M" от 18.05.2020