Банк России централизует регулирование и надзор за субъектами инфраструктуры и инвестиционными финансовыми посредниками. Об этом говорится в сообщении регулятора.



Департамент инфраструктуры финансового рынка (ДИФР) и Департамент инвестиционных финансовых посредников (ДИФП) начнут работу в структуре Банка России с 1 июня 2020 года.



Департамент инфраструктуры финансового рынка будет создан на базе Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка (ДРЦБиТР). Он будет осуществлять регулирование и надзор за центральным депозитарием, центральным контрагентом, регистраторами, депозитариями, репозитариями, клиринговыми организациями, организаторами торговли, ценовыми центрами, операторами товарных поставок.



Кроме того, в зону ответственности ДИФР войдут кредитные рейтинговые агентства и субъекты рынка в сфере краудфандинга — операторы инвестиционных платформ, а также специализированные депозитарии.



В перспективе к его компетенции также будут отнесены новые субъекты инфраструктуры, для регулирования деятельности которых в данный момент только готовится законодательная база. В частности, операторы финансовых платформ (маркетплейс), регистратор финансовых транзакций.



В настоящее время финансовые организации, занимающиеся юридически различными видами деятельности, часто предлагают клиентам схожие по экономической сути и набору рисков инвестиционные продукты. Это касается и самых популярных у розничных клиентов продуктов. Например, управляющие компании предлагают услуги как по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами, так и в рамках стандартных стратегий по договорам индивидуального доверительного управления (в том числе с использованием индивидуальных инвестиционных счетов), однако эти виды деятельности в настоящий момент регулируются разными департаментами Банка России, подчеркивается в сообщении.



"Концентрация компетенций в одном департаменте позволит в большей степени гармонизировать требования к финансовым посредникам, предоставляющим инвестиционные услуги, обеспечить соблюдение единых принципов надзора, оптимизировать надзорную и регуляторную нагрузку на участников финансового рынка", полагает ЦБ.



Департамент инвестиционных финансовых посредников будет создан на базе Департамента коллективных инвестиций и доверительного управления. С 1 июня в его ведение перейдут профессиональные участники рынка ценных бумаг, которые сейчас поднадзорны ДРЦБиТР: брокеры, дилеры, форекс-дилеры, доверительные управляющие, инвестиционные советники. Кроме того, ДИФП будет осуществлять регулирование и надзор за негосударственными пенсионными фондами, Пенсионным фондом РФ (в части инвестирования средств накопительной пенсии), управляющими компаниями, акционерными инвестиционными фондами, агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.



"AK&M" от 18.05.2020