Компенсационные фонды СРО составляют 124.4 млрд руб., Минэкономразвития

По состоянию на 1 января 2020 года система саморегулирования, созданная в соответствии с законом "О саморегулируемых организациях", включает 620 СРО, объединяющих на условиях обязательного членства 224.335 тыс. субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности в 12 сферах деятельности. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.



Ещё 630 СРО были созданы участниками рынка на условиях добровольного членства. Также созданы 4 национальных объединения СРО в следующих сферах: оценочная деятельность, деятельность кадастровых инженеров, строительная деятельность, проектирование и инженерные изыскания (для СРО проектировщиков и СРО изыскателей создано 1 объединение).



СРО сформировали компенсационные фонды в размере 124.4 млрд руб.



В отдельных сферах обязательного саморегулирования СРО в качестве способа обеспечения имущественной ответственности своих членов применяют страхование. Всего страхование ответственности членов СРО в разной степени применяется в 7 сферах обязательного саморегулирования.



В 2019 году расходы членов СРО на оплату страховой премии по договорам страхования ответственности составили около 1.8 млрд руб.



Количество действующих стандартов СРО, основанных на обязательном членстве, на конец 2019 года составило около 14.9 тыс. единиц. Наибольшее количество стандартов из расчёта на 1 СРО приходится на СРО строителей (в среднем 47 стандартов на 1 СРО), наименьшее количество стандартов из расчёта на 1 СРО приходится на СРО проектировщиков (в среднем 1.2 стандарта на 1 СРО).



Доля стандартов, принятых СРО и устанавливающих более высокие требования к выполнению работ (оказанию услуг), чем требования, установленные нормативными правовыми актами, составляет 3.8% от общего количества стандартов, принятых СРО.



При этом количество проведённых СРО проверок в 2019 году увеличилось на 13.2% более чем до 200 тыс. Количество выявляемых СРО нарушений в деятельности членов в 2019 году уменьшилось на 0.1% и составило более 77 тыс. нарушений, количество примененных СРО к своим членам мер дисциплинарного воздействия в 2019 году увеличилось на 0.5 % и составило более 99 тыс. мер.



В 2019 году в рамках государственного надзора за деятельностью СРО было проверено 199 СРО.



"AK&M" от 18.05.2020