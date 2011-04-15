Utair c 22 мая начнёт полёты по маршруту Санкт-Петербург - Махачкала

Utair c 22 мая 2020 года начнёт полёты по маршруту Санкт-Петербург - Махачкала по понедельникам и пятницам. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



В Махачкалу самолёт отправляется в 12:55, в Санкт-Петербург - в 17:10. Рейс выполнит Boeing 737-500 на 126 пассажиров.



"Из-за вспышки коронавируса количество выполняемых полётов было временно сокращено. Но сейчас Utair начинает возобновлять прямое авиасообщение между регионами, минуя Москву, и пассажиры охотно покупают билеты. Полное восстановление маршрутной сети будет зависеть от активности пассажиров. Если спрос будет высокий, то мы реализуем запланированную летнюю программу", - прокомментировал президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков, цитируемый в сообщении.



На всех рейсах Utair есть защитные медицинские маски и антибактериальные салфетки, а самолёты ежедневно моют дезинфицирующими средствами.



ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" (ИНН 7204002873) является ядром группы компаний "ЮТэйр", которая включает как компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолётов и вертолётов), так и проводящие ремонт и техобслуживание, подготовку персонала, сервисное обеспечение рейсов, продажу авиаперевозок.



Компания осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях, и входит в число крупнейших авиаперевозчиков РФ. "ЮТэйр" эксплуатирует лайнеры Boeing 737-500, Boeing 737-400, Boeing 767-200, Boeing 737-800, ATR 72-500.



"AK&M" от 18.05.2020