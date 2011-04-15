АФК "Система" планирует выплатить дивиденды за 2019 год на 1.254 млрд руб. из расчёта 0.13 руб. на акцию

Совет директоров АФК "Система" рекомендовал собранию акционеров направить на выплату дивидендов по результатам 2019 года 1.254 млн руб. из расчёта 0.13 руб. на одну обыкновенную акцию или 2.6 руб. на одну GDR. Об этом говорится в сообщении компании.



Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 16 июля.



Напомним, по результатам 2018 года было рекомендовано выплатить дивиденды за 1061.5 млн руб. из расчёта 0.11 руб. на каждую обыкновенную акцию или 2.2 руб. на каждую GDR.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Глобальные депозитарные расписки АФК "Система" торгуются под тикером SSA на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам под тикером AFKS на Московской Бирже.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за 2019 год составила 53.4 млрд руб. против 1.114 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль в доле АФК составила 28.597 млрд руб. против убытка 45.898 млрд руб. Консолидированная выручка выросла на 5.1%, составив 656.9 млрд руб. Скорректированный показатель OIBDA составил 223.9 млрд руб., снизившись на 0.9%.



Выручка группы за IV квартал 2019 года увеличилась на 2.7% до 181.1 млрд руб. Скорректированный показатель OIBDA составил 52.7 млрд руб., снизившись на 4.6%. Скорректированная чистая прибыль составила 26.8 млрд руб.



"AK&M" от 18.05.2020