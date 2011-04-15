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18/05/2020
13:18

Банк "Ренессанс Кредит" повысил ставки по рублёвому вкладу "Ренессанс Доходный"

Банк "Ренессанс Кредит" повысил ставки по рублёвому вкладу "Ренессанс Доходный". Об этом говорится в сообщении банка.

Теперь при размещении средств в отделении на срок 367 и 400 дней процентная ставка составит 5.60% годовых, на 550 дней - 6.10%. При открытии вклада через интернет- или мобильный банк доходность будет равна 5.70% (сроки - 367 и 400 дней) и 6.20% (срок - 550 дней).

Минимальная сумма вклада в рублях - от 30 тыс. при открытии в отделениях и от 5 тыс. при открытии в интернет- и мобильном банке. Проценты по вкладу "Ренессанс Доходный" выплачиваются в конце срока, возможность пополнения и частичного снятия средств со счета не предусмотрена. Есть льготные условия досрочного расторжения договора: до истечения 90 дней проценты пересчитываются по ставке 0.50% годовых, с 91-го до 180-го дня - по ставке 2.00%, со 181-го до 366-го дня - по ставке 2.50%, с 367-го до 549-го дня - по ставке 3.00%.

"Ренессанс Доходный" также можно открыть на срок 91, 181 и 271 день. Доступно размещение средств в долларах США.

ООО КБ "Ренессанс Кредит" (ИНН 7744000126) основан в 2003 году. Банк предлагает физическим лицам потребительские кредиты, банковские карты, вклады. Основным владельцем КБ "Ренессанс Кредит" является группа "Онэксим".


"AK&M" от 18.05.2020
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