Работающие россияне старше 65 лет смогут продлить электронные больничные до 29 мая

Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая. Соответствующие изменения во временные правила оформления листков трудоспособности и назначения выплат по ним внесло Правительство.



Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчёта берётся заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69.962 тыс. руб. в месяц.





"AK&M" от 18.05.2020