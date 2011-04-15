Участок Северо-Восточной хорды пройдёт в районе Косино-Ухтомское. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Участок дороги основного хода СВХ пройдёт от Косинского шоссе до Покровской улицы. Он будет расположен на территории района Косино-Ухтомский, в границах проектируемых проездов 45 и 42, от дома 16А по улице Дмитриевского до Покровской улицы", - сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, цитируемый в сообщении.



Дорога основного хода будет с непрерывным движением, как магистральная улица общегородского значения. Там обустроят переходно-скоростные полосы, тротуары, съезды и примыкания к улично-дорожной сети.



На боковых проездах этой трассы установят остановку общественного транспорта с заездным карманом, посадочной площадкой и павильоном ожидания.



Помимо этого, сформируют развороты под путепроводом на пересечении СВХ с Лухмановской улицей и кольцевое пересечение.



На участке до Красковской ул. предусмотрена разворотная площадка для пожарной техники.



"Всего в рамках проекта построят два шестиполосных путепровода: на пересечении хорды с Лухмановской улицей и с улицей Покровская. Там установят шумозащитные экраны и сформируют сеть уличного освещения", - добавил В.Леонов.



По его словам, СВХ значительно улучшит транспортную ситуацию в нескольких районах столицы. Также упростится въезд в центральную часть города для жителей районов, расположенных за МКАД.



Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее заявил, что эффект от строительства этой дороги очень большой.



"Водители фактически получат комфортную трассу в срединной части города. Там не будет лишних съездов, только крупные развязки. Это позволит обеспечить высокую скорость движения", - подчеркнул А.Бочкарев.



"AK&M" от 18.05.2020