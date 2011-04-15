Объём инвестиций в развитие Новой Москвы сохранится

Бюджет столицы в 2020-2021 годах продолжит финансировать развитие Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) в прежних объёмах. Об этом заявил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Планы инвесторов не изменятся. В 2020-2021 годах возведут 35 социальных объектов. Кроме того, до конца этого года в Новой Москве введут в эксплуатацию порядка 1 млн кв. м коммерческой недвижимости - это больше среднегодовых показателей", - сказал В.Жидкин.



Он добавил, что почти за восемь лет в ТиНАО ввели около 4.5 млн кв. м нежилой недвижимости. Такие темпы позволяют создавать здесь рабочие места и уменьшают ежедневную маятниковую миграцию, когда утром люди едут на работу в центр города, а вечером назад.



"Объём инвестиций в градостроительное развитие Новой Москвы к концу 2019 года достиг рубежа в 1.5 трлн руб., более 1 трлн руб. - внебюджетные средства, что говорит о благоприятном инвестиционном климате", - добавил глава ведомства.



По его словам, к 2035 году инвестиции в градостроительное развитие ТиНАО достигнут 7 трлн руб.



"Эта сумма была спрогнозирована при разработке градостроительной документации ТиНАО. Однако динамика инвестиций говорит о том, что этот объём может быть увеличен примерно до 10 трлн руб.", - заключил В.Жидкин.



"AK&M" от 18.05.2020