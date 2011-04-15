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В Москве возобновляются строительные работы более чем на 40 станциях метрополитена. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, говорится в сообщении Стройкомплекса.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что за время действия режима повышенной готовности в Москве построили около 14 км из 25 км линий метро, запланированных к вводу в этом году.
По его словам, восточный участок Большой кольцевой линии составляет 11 км. Большая часть ветки прокладывается 10-метровыми щитами.
Напомним, с 12 мая возобновлено строительство объектов по всей столице. Это несколько сотен площадок. Работы организованы таким образом, чтобы строители соблюдали социальную дистанцию. Это поможет снизить влияние эпидемии на сотрудников.
"AK&M" от 18.05.2020