В Москве возобновляются строительные работы более чем на 40 станциях метрополитена. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, говорится в сообщении Стройкомплекса.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что за время действия режима повышенной готовности в Москве построили около 14 км из 25 км линий метро, запланированных к вводу в этом году.



По его словам, восточный участок Большой кольцевой линии составляет 11 км. Большая часть ветки прокладывается 10-метровыми щитами.



Напомним, с 12 мая возобновлено строительство объектов по всей столице. Это несколько сотен площадок. Работы организованы таким образом, чтобы строители соблюдали социальную дистанцию. Это поможет снизить влияние эпидемии на сотрудников.



"AK&M" от 18.05.2020