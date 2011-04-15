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18/05/2020
15:36

Минсельхоз внес в Правительство законопроект "О семеноводстве"

Минсельхоз внес в Правительство РФ проект федерального закона "О семеноводстве". Об этом говорится в сообщении министерства.

Основная цель документа - формирование условий для повышения качества отечественного семенного материала, совершенствование нормативно-правовой базы и снижение импортозависимости в данной сфере.

Проект предусматривает введение обязательных требований при обороте семян сельскохозяйственных растений, их использовании, производстве, реализации, транспортировке и хранении. Предлагается утвердить перечень родов и видов сельхозрастений, сорта или гибриды которых подлежат включению в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. В него также войдут культуры, необходимые для обеспечения кормовой базы животноводства и рыбного хозяйства. Перечень планируется разработать на основе критериев, установленных Доктриной продовольственной безопасности и Рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, с учетом современных требований здорового питания.

Кроме того, законопроектом устанавливается запрет на оборот семян сортов или гибридов, не прошедших испытания в различных почвенно-климатических зонах на территории России и не внесенных в Государственный реестр. Для защиты рынка от некачественной и фальсифицированной продукции предлагается ввести обязательную сертификацию семян. Таким образом, будет обеспечена защита интересов селекционеров, гарантированы права оригинатора сорта или его патентообладателя, а также минимизированы риски недополученние урожая, из-за использования семенного материала неизвестного происхождения. Также для повышения эффективности селекции, выращивания, хранения и реализации семян документ предусматривает лицензирование деятельности в области семеноводства.

Принятие законопроекта позволит повысить качество семенного материала, сформировать прозрачный рынок семян, защитить интеллектуальные права селекционеров.

"AK&M" от 18.05.2020
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