Компания "Ингосстрах-Жизнь" запустила продажи продукта "СтопКоронавирус" в агентской сети

Компания "Ингосстрах-Жизнь" запустила продажи продукта "СтопКоронавирус" по страхованию на случай заболевания органов дыхания вследствие коронавирусной инфекции COVID-19 в агентской сети. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Условия по продукту для агентской сети отличаются от условий по продукту, представленному на сайте.



Страховая защита распространяется на впервые выявленное в течение действия договора страхования заболевание органов дыхания при наличии положительной реакции на возбудителя из семейства коронавирусов, включая SARS-CoV-2 (вызывающего COVID-19). По договору страхования покрываются такие риски, как временная нетрудоспособность, госпитализация и летальный исход. При госпитализации или нахождении клиента на больничном ежедневная выплата составит от 1 тыс. 250 руб. до 5 тыс. руб. (в зависимости от выбранного варианта страховых сумм) за каждый календарный день, начиная с первого дня заболевания. В случае летального исхода заболевания, предусмотрена выплата до 1.5 млн руб.



Продукт можно приобрести для детей и взрослых возрастом от 3 до 60 лет. Период страхования составляет 6 месяцев. Стоимость полиса варьируется от 1 тыс. 590 руб. и 5 тыс. 740 руб. в зависимости от суммы покрытия.



"СтопКоронавирус" также позволяет клиентам воспользоваться услугой телемедицины – удаленной консультацией врача, в том числе по вопросам COVID-19. Эта опция бесплатна и включается в полисы автоматически. На текущий момент опция телемедицины в полисах продукта от последствий заболевания коронавирусом на рынке страхования жизни бесплатно представлена только в компании "Ингосстрах-Жизнь".



"Старт продукта "СтопКоронавирус" в онлайн-канале продемонстрировал наличие спроса и интерес к продукту у потребителя. В период частичного снятия ограничений и начала плана реализации по выходу из режима самоизоляции его актуальность кратно возрастает, т.к. опасность ещё не миновала, а социальные связи и взаимодействие начинают возобновляться. Расширение каналов продаж и запуск продукта в агентской сети являются нашим ответом на запросы рынка и текущую ситуацию", – комментирует генеральный директор компании "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников.



ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава "Ингосстрах" в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 18.05.2020