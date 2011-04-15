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18/05/2020
15:03

К постепенному смягчению карантинных мер готовы 27 регионов, М.Мишустин

К постепенному смягчению карантинных мер готовы 27 регионов. Об этом заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, свидетельствует стенограмма, размещенная на сайте кабинета министров.

"На сегодня по объективным показателям ежедневного мониторинга ряд регионов уже готовы к постепенному смягчению карантинных мер. В общей сложности это 27 субъектов Федерации. Это становится возможным, поскольку там за последние несколько дней показатель распространения вируса не превышает единицы и более половины специализированных коек, которые оборудованы для лечения осложнений болезни, остаются свободными", - подчеркнул М.Мишустин.

При этом крайне важно, что уровень тестирования на наличие вируса в этих субъектах стабильно высокий, то есть все новые случаи выявляются оперативно.

В РФ увеличиваются масштабы проводимого тестирования, что позволяет выявить инфекцию на ранних стадиях и предотвратить тяжёлые последствия. Все принятые меры сегодня позволяют последовательно снимать ограничения. В первых пяти регионах возобновили работу промышленные предприятия, открываются организации сферы услуг, магазины небольшой площади, торгующие непродовольственными товарами. Люди уже могут выходить на прогулки вдвоём или с детьми, возвращаться к занятиям физкультурой и спортом на улице, сказал премьер-министр.

Тем не менее, по словам М.Мишустина, по-прежнему необходимо соблюдать общие профилактические требования. Обязательным остаётся соблюдение социальной дистанции и ношение гигиенических масок.

"AK&M" от 18.05.2020
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