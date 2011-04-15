Группа "Черкизово" начала поставки мяса индейки в Китай. Об этом сообщила компания.



Это позволит группе в 2020 году увеличить общий объём экспорта индейки более чем в два раза.



Первая партия индейки в объёме 27 т была оправлена в Китай с ООО "Тамбовская индейка" - совместного предприятия группы "Черкизово" и испанской Grupo Fuertes. В партию вошли части крыла индейки, которые пользуются большим спросом в китайских розничных сетях. Экспорт данных продуктов стал возможен после согласования Россельхознадзором с китайской стороной включения в перечень разрешенных к импорту из России товаров субпродуктов из индейки (к ним в КНР относятся крылья). В дальнейшем с "Тамбовской индейки" планируется также поставлять продукцию для промышленной переработки на предприятиях Китая.



До конца 2020 года "Черкизово" планирует отправить в Китай около 2 тыс. т индейки. Это позволит компании в этом году увеличить зарубежные отгрузки индейки более чем в два раза. За прошлый год группа экспортировала около 1.5 тыс. т индейки.



"Черкизово" начала поставлять в Китай птицеводческую продукцию в мае 2019 года. За весь 2019 год компания отгрузила в КНР 14 тыс. т курицы (более 40% от общего объёма экспорта "Черкизово" данной категории продукции). В 2020 году "Черкизово" планирует поставить в Китай уже свыше 50 тыс. т продукции из мяса птицы.



В настоящее время "Черкизово" также работает над расширением возможностей по доставке своей продукции в Китай. Компания начала использовать железнодорожное сообщение, что убыстряет и удешевляет логистику в сравнении с традиционными поставками морем через порты Санкт-Петербурга и Новороссийска. С подмосковной железнодорожной станции Бекасово в присутствии китайских партнеров уже отгружен первый рефрижераторный контейнер с мясом птицы, который отправился по сухопутному маршруту через китайско-казахстанскую границу до станции Чунцин (КНР). Сейчас компанией прорабатываются и другие маршруты доставки продукции до китайских потребителей по железной дороге.



ПАО "Группа Черкизово" (ИНН 7718560636) - агропромышленная компания с полным циклом производства от комбикормов до готовой мясной продукции. В структуру "Черкизово" входят птицеводческие и свиноводческие комплексы полного цикла, мясоперерабатывающие предприятия, комбикормовые заводы и элеваторы. Бенефициары "Черкизово" - Игорь Бабаев и члены его семьи.



Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО за 2019 год упала на 43.8% до 6.751 млрд руб. с 12.004 млрд руб. годом ранее. Скорректированная чистая прибыль снизилась до 8.958 млрд руб. по сравнению с 9.958 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 19.6% до 120.109 млрд руб. со 100.422 млрд руб. Чистое изменение справедливой стоимости биологических активов в 2019 году было отрицательным и составило 1.4 млрд руб. по сравнению с положительным результатом в 1.8 млрд руб. за 2018 год. Показатель чистой переоценки оставшегося в запасах собранного урожая зерновых был незначительным по сравнению с положительным результатом в 2.2 млрд руб. за аналогичный период предыдущего года. Валовая прибыль снизилась на 4.5% до 27.863 млрд руб. по сравнению с 29.182 млрд руб. в 2018 году. Скорректированный показатель EBITDA составил 20.617 млрд руб., почти не изменившись по сравнению с предыдущим годом - 20.415 млрд руб. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA в 2019 году составила 17.2%. Чистый долг по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 61.2 млрд руб.



"AK&M" от 18.05.2020