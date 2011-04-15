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18/05/2020
15:37

В Росреестре за неделю на 56% выросло количество электронных заявлений

Количество заявлений на учётно-регистрационные действия в электронном виде, поступивших в территориальные управления Росреестра за рабочую неделю, с 12 по 15 мая 2020 года, составило 109.911 тыс. Это на 56% больше, чем на предыдущей неделе, и на 6.46% больше, чем за аналогичный период апреля прошлого года. Об этом говорится в сообщении Росреестра.

В среднем доля электронных пакетов от общего числа поступивших заявлений за неделю составила 40%. Это в 2 раза больше по сравнению с данными 2019 года, когда доля электронных заявлений в среднем составляла 20% от общего числа.

Среди регионов, лидирующих на минувшей неделе по оказанию электронных услуг, Владимирская, Московская, Мурманская, Ростовская области, города Москва и Санкт-Петербург, республики Коми и Северная Осетия.


"AK&M" от 18.05.2020
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