В Росреестре за неделю на 56% выросло количество электронных заявлений

Количество заявлений на учётно-регистрационные действия в электронном виде, поступивших в территориальные управления Росреестра за рабочую неделю, с 12 по 15 мая 2020 года, составило 109.911 тыс. Это на 56% больше, чем на предыдущей неделе, и на 6.46% больше, чем за аналогичный период апреля прошлого года. Об этом говорится в сообщении Росреестра.



В среднем доля электронных пакетов от общего числа поступивших заявлений за неделю составила 40%. Это в 2 раза больше по сравнению с данными 2019 года, когда доля электронных заявлений в среднем составляла 20% от общего числа.



Среди регионов, лидирующих на минувшей неделе по оказанию электронных услуг, Владимирская, Московская, Мурманская, Ростовская области, города Москва и Санкт-Петербург, республики Коми и Северная Осетия.





"AK&M" от 18.05.2020