РФПИ и Schneider Electric сформировали СП на базе активов компании "Электрощит Самара"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Schneider Electric сформировали совместное предприятие, созданное на базе активов компании "Электрощит Самара". Об этом сообщила пресс-служба РФПИ.



Представители РФПИ и Schneider Electric вошли в состав совета директоров новой организации.



В результате соглашения между РФПИ и Schneider Electric компания "Электрощит Самара" получила более 3 млрд руб. инвестиций, которые будут направлены на дальнейшую модернизацию производства, сохранение рабочих мест, разработку и внедрение технологических инноваций и расширение географии проектов.



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнёрами реализации более 70 проектов общим объёмом свыше 1.5 трлн руб., охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, годовая выручка которых составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнёрства с ведущими международными соинвесторами более чем из 15 стран на общую сумму более $40 млрд.



Schneider Electric находится на передовой цифровой трансформации в сферах управления энергией и автоматизации для жилых домов, зданий, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности. Присутствие в более чем 100 странах мира позволяет Schneider Electric быть бесспорным лидером в области управления электроэнергией (низкое и среднее напряжение, бесперебойное энергоснабжение) и систем автоматизации. Компания предлагает эффективные интегрированные решения, объединяющие управление энергией, автоматизацию и программное обеспечение. В экосистему Schneider Electric входит крупнейшая сеть партнеров, интеграторов и разработчиков, вместе с которыми на базе открытой платформы решений Schneider Electric обеспечивает операционную эффективность и управление в режиме реального времени.



Электрощит Самара - крупнейший российский производитель комплектных распределительных устройств, решений в модуле, комплектных трансформаторных подстанций, низковольтных комплектных устройств и высоковольтного оборудования. Компания занимается проектированием, производством и поставкой электротехнического оборудования, монтажом и пусконаладочной работой, сервисом, гарантийным и постгарантийным обслуживанием, а также обучением клиентов. Оборудование под маркой Электрощит Самара применяется во всех отраслях промышленности, в том числе нефтегазовой, генерации, машиностроении и сетях.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 18.05.2020