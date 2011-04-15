Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

18/05/2020
15:57

Турция с 20 мая разрешит въезд гражданам 31 страны мира для лечения и оздоровления

Турция с 20 мая 2020 года разрешит въезд гражданам 31 страны мира, которые приедут на лечение и оздоровление. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

В этом пуле РФ, страны СНГ (Казахстан, Украина, Азербайджан, Грузия, Туркменистан, Узбекистан), несколько стран Европы и Ближнего востока.

Список сфер медицинских профилей, по которым Турция готова принимать иностранцев на лечение, обширен: это ортопедия и травматология, общая и детская хирургия, урология, офтальмология, кардиология, сердечно-сосудистая хирургия, онкология, нейрохирургия, гематология, интенсивная терапия и репродуктивная терапия.

Въезд воздушным путём будет возможен только через аэропорты Стамбула и Анкары. Вместе с пациентом могут въехать и двое сопровождающих. При прохождении границы иностранцы обязаны предъявить справку об отсутствии у них Covid-19 (действует в течение 48 часов) или пройти тестирование уже по прибытию (услуга будет платной). Во время полёта в Турцию и при прохождении таможенных проверок интуристы обязаны быть в маске.

После прохождения всех въездных процедур пациентам и сопровождающим надлежит сразу ехать сразу в клинику и оставаться на её территории во время всего курса лечения. В больницах зону, где будут лечится иностранцы, огородят (отдельный этаж или "крыло"). Обслуживать таких пациентов будет персонал со знанием иностранных языков.

Несмотря на "приглашение" турецких властей, россияне вряд ли смогут отправиться в Турцию на лечение в мае и июне. Сроки открытия границ РФ остаются неизвестными.

"AK&M" от 18.05.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100