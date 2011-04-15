Кабмин утвердил условия страховых выплат заболевшим COVID-19 медработникам

Правительство определило перечень заболеваний и осложнений, при развитии или обострении которых на фоне заражения коронавирусом медработники будут получать единовременную страховую выплату. Соответствующие документы подписал исполняющий обязанности председателя Правительства Андрей Белоусов.



В списке заболеваний и осложнений – острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусная пневмония, токсическое поражение печени, сепсис и другие.



Также утверждено Временное положение о расследовании таких страховых случаев. Оно будет действовать до конца 2020 года.



По указу президента РФ, на работников медицинских организаций: врачей, средний и младший медицинский персонал, водителей скорой помощи, непосредственно работающих с пациентами с подтверждённой коронавирусной инфекцией или подозрением на неё, распространяются дополнительные страховые гарантии, если они заразятся COVID-19 на рабочем месте. Если это станет причиной временной нетрудоспособности, единовременная выплата страховой суммы составит 68.811 тыс. руб. Если болезнь приведёт к инвалидности или смерти, выплата будет больше.



"AK&M" от 18.05.2020