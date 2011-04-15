Власти утвердили маршруты Бирюлёвской и Рублёво-Ахангельской линий метро. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, говорится в сообщении стройкомплекса.



Ранее сообщалось, что строительство этих линий метро может начаться уже в этом году.



Московский метрополитен (Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина") открыт 15 мая 1935 года.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.5 км. В среднем в будни услугами метрополитена пользуются 9 млн пассажиров.



Ежедневно по 15 линиям метрополитена (включая Московское центральное кольцо (МЦК) и Московскую монорельсовую транспортную систему) с 275 станциями (238 станций метро, 31 станция МЦК и 6 станций монорельса) пропускается более 12 тыс. поездов.



Наиболее загруженными на сегодняшний день являются станции "Комсомольская" (Кольцевая линия), "Новогиреево", "Щёлковская", "Выхино", "Новокосино", "ВДНХ", "Бауманская", через которые ежедневно проходят от 80 до 138 тыс. человек.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 18.05.2020