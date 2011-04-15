Доля нерезидентов в российских евробондах на 1 апреля уменьшилась до 52.9%

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Доля нерезидентов в российских евробондах на 1 апреля 2020 года составила 52.9%, снизившись за I квартал на 2.1 п.п. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.
Объём еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, на 1 апреля составил $21.296 млрд.
По состоянию на 1 января 2020 года доля нерезидентов составила 55% ($22.344 млрд).
"AK&M" от 18.05.2020