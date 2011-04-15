АСВ дополнительно направит 1.55 млрд руб. на расчёты с кредиторами Татфондбанка

Агентство по страхованию вкладов дополнительно направит 1.55 млрд руб. на расчёты с кредиторами первой очереди, чьи требования включены в реестр требований кредиторов ПАО "Татфондбанк". Об этом говорится в сообщении АСВ.



За счёт этого процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди банка будет увеличен с 40.27% до 42.46% суммы установленных требований.



Увеличение процента достигнуто за счёт поступлений в конкурсную массу денежных средств, полученных от реализации имущества банка, а также в результате претензионной и исковой работы по взысканию задолженности и добровольного погашения обязательств должниками банка.



ПАО "Татфондбанк" (ИНН 1653016914) - универсальный банк с государственным участием, предоставляющий все виды банковских услуг частным и корпоративным клиентам. Банк основан в 1994 году.



Активы банка на 1 ноября 2016 года составляли 217 млрд руб., собственный капитал - 29.4 млрд руб.



Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Татфондбанка 3 марта 2017 года.





"AK&M" от 18.05.2020