Дайджест газеты "Коммерсант" от 19 мая 2020 года.



РЫНКУ КАМЕР ОБЕСПЕЧАТ КАМЕРНОСТЬ

ДОЧКА "РОСТЕХА" МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ КОНТРОЛЬ НАД КОМПЛЕКСАМИ ФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПДД ВО ВСЕЙ СТРАНЕ





Идея создания федерального оператора дорожных камер на базе дочки "Ростеха" компании "ГЛОНАСС БДД", выяснил "Ъ", вновь лоббируется правительством, после того как была забракована год назад. По поручению главы государства Минкомсвязь готовит соответствующий проект распоряжения кабмина. Губернаторам направлены тарифы, по которым предполагается работать с оператором, главы субъектов должны "подтвердить заинтересованность" в заключении контрактов. Эксперты объясняют, что речь идет о рынке услуг объемом 10-15 млрд руб. Его участники предупреждают: "Фактически будет разрушена конкурентная и эффективно регулируемая отрасль".





ФСБ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К СОЦИАЛЬНОМУ МОНИТОРИНГУ

СЛУЖБА ХОЧЕТ ПРОВЕРИТЬ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ГРАЖДАН НА ЗАЩИЩЕННОСТЬ



Федеральная служба безопасности (ФСБ) поддержала вопросы к безопасности разворачиваемых в регионах систем мониторинга граждан в период самоизоляции. Служба напомнила о необходимости согласовывать с ней подобные разработки и готова оперативно проверять их на наличие угроз, следует из межведомственной переписки. Такие системы должны подпадать под закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ)", что и распространяет на них требования ФСБ и ФСТЭК, считают юристы.





ГРАЖДАНЕ ПРОНИКЛИСЬ ЧУЖИМИ ПРОБЛЕМАМИ

ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ РОССИЯНЕ СТАЛИ АКТИВНЕЕ ЖЕРТВОВАТЬ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ





В России за время карантина стали значительно больше перечислять благотворительным фондам - об этом "Ъ" сообщили сервисы онлайн-платежей. Так, "Яндекс.Деньги" зафиксировали в апреле серьезный рост переводов для НКО, помогающих людям в тяжелой жизненной ситуации, причем средняя сумма такого платежа составила больше тысячи рублей - это рекорд последних полутора лет. Рост благотворительных платежей в апреле подтверждают и в QIWI. Эксперты в области фандрайзинга объясняют это активной работой фондов, которые смогли достучаться до "самоизолированных" граждан, и желанием россиян помочь тем, кто еще сильнее пострадал от кризиса.





НИЖЕГОРОДСКИЙ ГИДРОУЗЕЛ СИЛЬНО ЗАТЯНУЛИ

НАЧАЛО ПРОЕКТА ОТЛОЖЕНО НА 2021 ГОД ИЗ-ЗА НЕРЕШЕННЫХ РАЗНОГЛАСИЙ



Правительство РФ и Нижегородская область так и не договорились о реализации проекта стоимостью 43 млрд руб., который должен решить проблему мелководья на Волге в районе Городца и избавить судоходную отрасль от ежегодных миллиардных потерь. К проекту низконапорного гидроузла остались экологические вопросы, при этом альтернативный вариант, предложенный областью, пока не проработан. По оценкам правительства, начало "фактической реализации" проекта теперь возможно не ранее середины 2021 года.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 19.05.2020