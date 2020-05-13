ЦБ РФ установил официальный курс евро на 20 мая в размере 79.1677 руб. против 78.9422 руб. на 19 мая.







Курс евро за последние 5 дней:



19.05.20 - 78.9422 руб.

16.05.20 - 79.1279 руб.

15.05.20 - 79.9033 руб.

14.05.20 - 79.7775 руб.

13.05.20 - 79.4394 руб.







"AK&M" от 19.05.2020