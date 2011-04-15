Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 20 мая

Банк России установил на 20 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.







1 Австралийский доллар 47.337

1 Азербайджанский манат 42.6713

100 Армянских драмов 14.8991

1 Белорусский рубль 29.9511

1 Болгарский лев 40.4220

1 Бразильский реал 12.6564

100 Венгерских форинтов 22.4777

1000 Вон Республики Корея 59.0486

10 Гонконгских долларов 93.4027

1 Датская крона 10.6062

1 Доллар США 72.3918

1 Евро 79.1677

100 Индийских рупий 95.7057

100 Казахстанских тенге 17.4329

1 Канадский доллар 51.9273

100 Киргизских сомов 94.4408

1 Китайский юань 10.1857

10 Молдавских леев 40.6810

1 Новый туркменский манат 20.7130

10 Норвежских крон 72.2350

1 Польский злотый 17.3418

1 Румынский лей 16.3343

1 СДР (специальные права

заимствования) 98.3254

1 Сингапурский доллар 51.0628

10 Таджикских сомони 70.6434

1 Турецкая лира 10.5415

10000 Узбекских сумов 71.3642

10 Украинских гривен 27.3202

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 88.5352

10 Чешских крон 28.7092

10 Шведских крон 74.6400

1 Швейцарский франк 74.4312

10 Южноафриканских рэндов 39.5882

100 Японских иен 67.4196

"AK&M" от 19.05.2020