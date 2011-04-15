Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 20 мая

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Банк России установил на 20 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.337
1 Азербайджанский манат 42.6713
100 Армянских драмов 14.8991
1 Белорусский рубль 29.9511
1 Болгарский лев 40.4220
1 Бразильский реал 12.6564
100 Венгерских форинтов 22.4777
1000 Вон Республики Корея 59.0486
10 Гонконгских долларов 93.4027
1 Датская крона 10.6062
1 Доллар США 72.3918
1 Евро 79.1677
100 Индийских рупий 95.7057
100 Казахстанских тенге 17.4329
1 Канадский доллар 51.9273
100 Киргизских сомов 94.4408
1 Китайский юань 10.1857
10 Молдавских леев 40.6810
1 Новый туркменский манат 20.7130
10 Норвежских крон 72.2350
1 Польский злотый 17.3418
1 Румынский лей 16.3343
1 СДР (специальные права
заимствования) 98.3254
1 Сингапурский доллар 51.0628
10 Таджикских сомони 70.6434
1 Турецкая лира 10.5415
10000 Узбекских сумов 71.3642
10 Украинских гривен 27.3202
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 88.5352
10 Чешских крон 28.7092
10 Шведских крон 74.6400
1 Швейцарский франк 74.4312
10 Южноафриканских рэндов 39.5882
100 Японских иен 67.4196
"AK&M" от 19.05.2020