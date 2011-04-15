ЦБ установил учётную цену золота на 20 мая - 4038.71 руб./г

ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 20 мая. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.







Золото: - 4038.71 руб./грамм

Серебро: - 39.85 руб./грамм

Платина: - 1875.92 руб./грамм

Палладий:- 4633.95 руб./грамм

"AK&M" от 19.05.2020