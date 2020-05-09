ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 19 мая, в размере 78.9422 руб. против 79.1279 руб. на 16 мая.







Курс евро за последние 5 дней:



16.05.20 - 79.1279 руб.

15.05.20 - 79.9033 руб.

14.05.20 - 79.7775 руб.

13.05.20 - 79.4394 руб.

09.05.20 - 80.0039 руб.





"AK&M" от 19.05.2020