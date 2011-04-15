Повтор! Турция с 20 мая разрешит въезд гражданам 31 страны мира для лечения и оздоровления

Турция с 20 мая 2020 года разрешит въезд гражданам 31 страны мира, которые приедут на лечение и оздоровление. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.



В этом пуле РФ, страны СНГ (Казахстан, Украина, Азербайджан, Грузия, Туркменистан, Узбекистан), несколько стран Европы и Ближнего востока.



Список сфер медицинских профилей, по которым Турция готова принимать иностранцев на лечение, обширен: это ортопедия и травматология, общая и детская хирургия, урология, офтальмология, кардиология, сердечно-сосудистая хирургия, онкология, нейрохирургия, гематология, интенсивная терапия и репродуктивная терапия.



Въезд воздушным путём будет возможен только через аэропорты Стамбула и Анкары. Вместе с пациентом могут въехать и двое сопровождающих. При прохождении границы иностранцы обязаны предъявить справку об отсутствии у них Covid-19 (действует в течение 48 часов) или пройти тестирование уже по прибытию (услуга будет платной). Во время полёта в Турцию и при прохождении таможенных проверок интуристы обязаны быть в маске.



После прохождения всех въездных процедур пациентам и сопровождающим надлежит сразу ехать сразу в клинику и оставаться на её территории во время всего курса лечения. В больницах зону, где будут лечится иностранцы, огородят (отдельный этаж или "крыло"). Обслуживать таких пациентов будет персонал со знанием иностранных языков.



Несмотря на "приглашение" турецких властей, россияне вряд ли смогут отправиться в Турцию на лечение в мае и июне. Сроки открытия границ РФ остаются неизвестными.



"AK&M" от 19.05.2020