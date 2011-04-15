Повтор! ЛУКОЙЛ планирует выплатить дивиденды за 2019 год из расчёта 542 руб. на акцию

Совет директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2019 год из расчёта 350 руб. на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 192 руб. на одну обыкновенную акцию). Об этом говорится в сообщении компании.



С учётом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2019 год составит 542 руб. на акцию.



На выплату дивидендов планируется направить более 242.503 млрд руб.



Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 года, - 10 июля.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ЛУКОЙЛа, по МСФО за 2019 год выросла на 3.4% до 640.2 млрд руб. с 619.2 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации за 2019 год составила 7.841 трлн руб., что на 2.4% ниже по сравнению с 2018 годом - 8.036 трлн руб.





"AK&M" от 19.05.2020